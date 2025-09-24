Подозреваемый действовал по заданию куратора, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали 17-летнего жителя Псковской области по подозрению в попытке поджечь локомотив на железнодорожной станции Кушелевка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"Установлено, что молодой человек причастен к попытке поджога локомотива на станции Кушелевка в городе Санкт-Петербурге. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Западного межрегионального управления СК России на транспорте, следствие намерено просить суд о заключении фигуранта под стражу. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Злоумышленника задержали ночью 23 сентября, на месте преступления его застигла локомотивная бригада. Установлено, что подозреваемый действовал по заданию незнакомого лица, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины. Куратор давал указания через мессенджер.