Осужденные перевели за рубеж более 140 млн рублей

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 5,5 года колонии двух местных жителей, которые незаконно перевели за рубеж более 140 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Суд приговорил каждого осужденного к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденные с 2019-го по 2021 год совместно с другими участниками организованной группы зарегистрировали на территории РФ на подставных лиц организации и незаконно перевели за рубеж более 140 млн рублей под предлогом оказания услуг и поставок товаров. Для этого они предоставляли в банк документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов. Они признаны виновными в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также в незаконном образовании юридического лица.