ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Ереванский суд признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля Аджапахяна виновным по обвинению в публичных призывах к свержению власти в Армении. Вердикт зачитала судья уголовного суда общей юрисдикции по городу Ереван Армине Меликсетян. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Признать архиепископа Микаеля Аджапахяна виновным по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении. Вердикт по части меры пресечения оставить неизменным", - огласила судья.

При этом она добавила, что дополнительные слушанию по делу пройдут 29 сентября в 15:30 по местному времени (14:30 мск).