Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров Корпорации СТС Татьяне Черных, сообщает корреспондент ТАСС.

"Заключить под стражу Черных на 1 месяц 25 суток", - сказала судья.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Кроме того, правоохранители задержали исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании, являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

Ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".