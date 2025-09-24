Женщину заключили под домашний арест

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение матери двоих детей, которые погибли в результате пожара в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

"Жительнице Подольска предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум своим детям двух и четырех лет (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло утром 23 сентября в многоквартирном доме во Флотском проезде. В результате происшествия погибли двое детей, оставшихся запертыми в квартире, в то время как их мать ушла к соседям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мать погибших детей задержана.