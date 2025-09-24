Как сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов, пока информация о пострадавших российских гражданах не поступала

ГОНКОНГ, 24 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в специальном административном районе (САР) КНР Гонконг (Сянган) в результате инцидентов, связанных с тайфуном "Рагаса", составило 101. Об этом сообщило правительство САР.

"Сегодня во время тайфуна 59 мужчин и 42 женщины были ранены и получили медицинскую помощь в отделениях неотложной помощи государственных больниц", - говорится в тексте. Ранее сообщалось о 62 пострадавших.

Как сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов, пока информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Генконсульство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и находится на связи с местными властями.

В 50 временных убежищах размещены 905 человек. Власти получили более 1 тыс. сообщений о рухнувших деревьях. Городские службы занимаются расчисткой дорог и улиц от стволов и веток. Зарегистрировано 22 случая затопления в прибрежных районах и 4 оползня.

Тайфун, который прошел над Гонконгом утром, сместился в сторону материкового Китая. В мегаполисе возобновили работу паромные терминалы. Международный аэропорт рассчитывает отправить первые рейсы после 19:00 мск в среду и возобновить работу в штатном режиме в 01:00 мск четверга. Поскольку отменить, перенести и задержать со вторника пришлось около 1 тыс. авиарейсов, то для окончательного восстановления графика воздушного сообщения потребуется около двух дней.

Супертайфун "Рагаса", несущий ураганный ветер скоростью свыше 50 м/с, пронесся над Гонконгом и надвигается на китайские провинции Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный район. Прогнозируется, что 26 сентября "Рагаса" обрушится на север Вьетнама и Камбоджи, его влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.