Мэр города Андрей Кравченко поблагодарил российских военнослужащих "за выполнение поставленных задач"

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) отменена в Новороссийске.

Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"Отмена сигнала атаки БПЛА и БЭК. Благодарю наших военнослужащих за выполнение поставленных задач. Отдельные слова благодарности спасателям, сотрудникам силовых структур и всем, кто помогал эвакуировать пострадавших. Уверен, что четкая работа и надежное взаимодействие всех служб и ведомств позволят справиться со всеми последствиями трагедии", - говорится в сообщении.