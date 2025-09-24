В аэропорту Геленджика сняли ограничения

Воздушные трассы для полетов в аэропорт Краснодара и из него доступны для использования

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <…> Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В агентстве также уточнили, что воздушные трассы для полетов в аэропорт Краснодара и из него доступны для использования. По данным Росавиации, во время действия ограничений в аэропорту Геленджика четыре самолета ушли на запасные аэродромы.