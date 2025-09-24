Авария произошла на пешеходном переходе

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. В ДТП с тремя машинами пострадали двое маленьких детей в городе Нальчике в Кабардино-Балкарии (КБР). Авария произошла на пешеходном переходе, сообщили в прокуратуре КБР.

"По предварительным данным, на ул. 2-й Таманской Дивизии в городе Нальчике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств, в результате которого пострадали малолетние дети", - сказали в ведомстве.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, добавили в ведомстве.