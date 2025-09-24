Срок заключения продлится до 15 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бенефициару "Облкоммунэнерго" Алексею Боброву, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого Алексея Боброва меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть по 15 ноября", - сказала судья.

Защита Алексея Боброва сообщила, что обжалует его арест.

© Диана Антипова/ ТАСС

Адвокат Боброва просил суд отпустить обвиняемого под залог в 44 млн рублей. Также он сообщил, что суд запретил Боброву выезжать за пределы РФ и наложил арест на денежные счета обвиняемого. Как сообщил в свою очередь следователь в ходе заседания суда, Боброву вменяют хищение, совершенное группой лиц, на сумму 508 млн рублей. "На данный момент могу сказать, что Бобров, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору осуществлял действия, которые были определены его ролью в группе, направленные на хищение денежных средств субсидии в 508 млн рублей", - отметил следователь.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Кроме того, правоохранители задержали исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании, являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.