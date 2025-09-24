Проводится обследование территории

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в многоквартирном доме Новороссийска, поврежденном при атаке украинских беспилотников, сообщил мэр Андрей Кравченко.

"В Центральном районе Новороссийска продолжается работа оперативных служб по ликвидации последствий атаки киевского режима. Экстренные службы, сотрудники правоохранительных органов, представители администрации находятся на месте. Возгорание в многоквартирном доме ликвидировано, проводится обследование территории", - говорится в сообщении.

Кравченко добавил, что позднее рабочие группы совершат поквартирный обход, чтобы определить ущерб. "Окажем всю необходимую помощь и поддержку каждому, кто пострадал", - заверил он.