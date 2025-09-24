"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов из Геленджика и Краснодара

Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов, следующих в/из Геленджика, Сочи и Краснодара из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика, использования воздушного пространства Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В связи с вводом днем 24 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, а также ограничений на использование воздушного пространства Краснодарского края, "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов, следующих в/из Геленджика, Сочи и Краснодара. Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы, часть отменены или задержаны", - говорится в сообщении.