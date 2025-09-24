Совершившего в 2016 году убийство под Липецком иностранца осудили на 9,5 года

Недовольный зарплатой работник у мастерской нанес ее владельцу не менее семи ударов деревянной доской по голове и телу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Суд в Липецкой области вынес приговор гражданину иностранного государства, совершившему убийство предпринимателя в Усманском районе в 2016 году. Он осужден на 9,5 года колонии, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора иностранному гражданину, виновному в убийстве жителя Усманского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже его автомобиля (ч. 3 ст. 158 УК РФ). <…> Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 30 октября 2016 года недовольный зарплатой работник у мастерской нанес ее владельцу не менее семи ударов деревянной доской по голове и телу. Тело убитого он вместе с соотечественником перенес внутрь помещения, где оно было обнаружено на следующий день. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле предпринимателя, машину позже обнаружили на территории Воронежской области. Оттуда иностранцы попутным транспортом отправились на родину, подозреваемый в убийстве был объявлен в международный розыск.

Следствие по этому делу в определенный момент было приостановлено, но продолжалась работа по нему специально созданной в следственном управлении аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Региональный СК направил запрос о правовой помощи в компетентные органы иностранного государства. В ходе следствия были получены образцы ДНК предполагаемого преступника, которые совпали с изъятыми на месте преступления биологическими следами, что подтвердило его причастность к убийству предпринимателя. Обвиняемого задержали в Санкт-Петербурге, куда он прибыл для заработка.

В пресс-службе СК добавили, что материалы в отношении подельника осужденного выделены в отдельное производство.