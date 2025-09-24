Его доставили в районную больницу

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Несовершеннолетний получил ранения в результате атаки украинских беспилотников на Туапсе.

Об этом сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

"В Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести. Один из них - несовершеннолетний", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что при атаке беспилотников на Туапсе пострадали два человека. Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщал об угрозе атаки беспилотников. По его данным, безэкипажные катера были обнаружены в Черном море.