МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На Кутузовском проспекте в районе Парка Победы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что движение по Кутузовскому проспекту затруднено на 1,7 км в сторону области и на 1,3 км в сторону центра. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.