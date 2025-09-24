Людей ранее призвали уйти с сочинских пляжей из-за атак ВСУ на Краснодарский край

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Предупреждение об угрозе атаки безэкипажных катеров (БЭК) отменено на федеральной территории Сириус, сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин. Также оно отменено в Сочи, сообщил мэр Андрей Прошунин.

Ранее людей призвали уйти с сочинских пляжей из-за атак ВСУ на Краснодарский край. Позднее власти Сочи и Сириуса объявили об угрозе атаки БЭК.

"Отбой опасности по БЭК. Вместе с тем прошу сохранять бдительность и при необходимости быть готовыми проследовать в укрытие", - написал Плишкин в своем телеграм-канале.

Прошунин сообщил, что опасности нет и для жителей Сочи. "В случае обнаружения подозрительных объектов помните: не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и наберите 112", - добавил он.