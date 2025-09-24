Также 25 сентября начнутся работы по восстановлению коммунальных услуг

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Проведение аварийно-спасательных работ в районе города Новороссийска Краснодарского края, куда пришелся удар украинских беспилотников, завершены. Об этом сообщил заместитель главы муниципалитета Александр Гавриков.

"Весь день оперативные службы работают на месте, где произошло ЧС. На данный момент аварийно-спасательные работы завершены, завтра начнутся работы по восстановлению коммунальных услуг. Также с утра будет организован поквартирный обход пострадавших для составления списка финансовой компенсации", - сообщил он в своем Telegram-канале.