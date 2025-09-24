Жителей и гостей города попросили не терять бдительность и воздержаться от нахождения у береговой полосы

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи ограничили доступ на пляжи в целях безопасности после угрозы украинской атаки с помощью безэкипажных катеров (БЭК), сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Опасность по БЭК в Сочи и федеральной территории Сириус снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительность и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам", - написал он в своем Telegram-канале.

Прошунин уточнил, что за это время оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. "Вопросы безопасности сейчас превыше всего", - подчеркнул он.