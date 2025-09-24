Службы аэропорта усилены, чтобы оперативно обслуживать пассажиров и самолеты

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. На вылет из аэропорта Сочи задерживаются восемь рейсов - однако, несмотря на ограничения в течение дня, это меньше, чем было утром, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Утром в четверг в аэропорту сообщали о задержке вылета 15 рейсов, что было связано с приостановкой работы. После этого вновь вводились ограничения.

"В данный момент все ограничения сняты, аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. В течение сегодняшнего дня благодаря слаженной работе аэропорта и авиакомпаний удалось сократить количество задержанных рейсов в два раза: до восьми рейсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все службы аэропорта усилены, чтобы оперативно обслуживать пассажиров и самолеты.

"Отметим, что авиакомпании своевременно информируют пассажиров обо всех корректировках по контактам, указанным в бронировании. Кроме того, авиаперевозчиками ведется работа по обеспечению пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства", - добавили в аэропорту.