Судно готовилось к вылету в Санкт-Петербург, пассажирам предоставили резервный борт

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" при подготовке к вылету из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург получил повреждение из-за соприкосновения с бортом другой авиакомпании, сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика. Авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт.

"При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты технических служб проводят осмотр воздушного судна, уточнили в авиакомпании. Пассажиры высажены в здание аэровокзала, в 23:08 мск началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный самолет.

Как следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево, вылет рейса FV6097 был запланирован на 20:30 мск, однако отправление состоялось в 23:39 мск. Самолет указан Sukhoi Superjet 100.