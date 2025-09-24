Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Резервный борт с пассажирами самолета, получившего повреждения в столичном аэропорту Шереметьево, приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва - Санкт-Петербург в аэропорту Шереметьево 24 сентября 2025 года. В пункт назначения 84 пассажира вылетели резервным бортом. <…> Самолет благополучно приземлился в Пулково", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Россия" при подготовке к вылету из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург получил повреждение из-за соприкосновения с бортом другой авиакомпании. Представитель авиаперевозчика сообщил ТАСС, что компания предоставила пассажирам резервный борт.