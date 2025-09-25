По информации из материалов дела, Кац скрылся от следствия в Турции

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Розыск заочно арестованного блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) по новому уголовному делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов объявлен на территории всех государств - членов Интерпола. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, Кац скрылся от следствия в Турции.

"Разыскиваемый объявлен в федеральный (межгосударственный) и международный розыск с целью ареста и экстрадиции. Розыск объявлен на территории всех государств - членов Интерпола", - говорится в документах.

Также в них говорится, что фигурант скрылся от органов предварительного следствия и суда, и в настоящее время может находиться на территории иностранных государств. Иноагент Максим Кац покинул РФ, вылетев авиарейсом Москва - Стамбул 21 февраля 2022 года.