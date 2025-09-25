Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Пепел с вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на высоту до 3,5 км и протянулся на 300 км на восток от исполина, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой на высоте до трех с половиной километров протянулся на 300 км на восток от вулкана Ключевской. Авиационный цветовой код - оранжевый. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - сообщает учреждение.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.