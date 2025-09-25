В Воронежском заповеднике ущерб от крупного пожара летом составил 174 млн рублей

Площадь пожара составила 965,5 га

ВОРОНЕЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Ущерб, причиненный крупным лесным пожаром в Усманском районе Липецкой области, на территории Воронежского биосферного заповедника составил немногим меньше 174 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал директор заповедника Анатолий Тарасов.

"Пожар у нас составил 965,5 га, из них покрытые лесом - 915, не лесные 50 га. И ущерб составил <…> почти 174 млн", - сказал Тарасов.

Он отметил, что по окончании тушения не было обнаружено трупов крупных животных - они чувствуют опасность и вовремя покидают зону распространения огня. Пострадали мелкие животные, обитающие в земле, а также насекомые. Серьезный ущерб огонь принес флоре заповедника, выгорели черника и краснокнижная брусника.

Пожар с разной степенью интенсивности продолжался с 29 мая по 5 июня 2025 года. Его причиной стало возгорание лесной подстилки, произошедшее в результате обрыва высоковольтной линии электропередачи на железной дороге. Ветер до 25 м/с способствовал быстрому распространению огня.

Работа по ликвидации возгорания велась круглосуточно. К ней были подключены пожарные, спасатели, лесники, добровольцы, работники сельскохозяйственных и дорожных компаний, Роспотребнадзора, сотрудники ПАО "НЛМК" и другие специалисты - всего более 300 человек. При тушении пожара использовалась авиация МЧС России. Власти Липецкой области объявляли режим ЧС районного масштаба.