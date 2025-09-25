Врачи диагностировали у него сотрясение мозга после резкого падения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Шестиклассник на Камчатке спасся от агрессивного медведя, который 25 сентября напал на двух человек, притворившись мертвым. Об этом ТАСС сообщила мама мальчика Анна Мелкобродова.

"Сын заметил хищника по пути в школу, развернулся и начал убегать, не оглядываясь, в сторону дома. В какой-то момент он почувствовал удар в спину, в рюкзак, упал и притворился мертвым. Медведя он не видел, но слышал дыхание позади. У ребенка порван рюкзак и погнут металлический чехол от очков. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга после резкого падения", - рассказала мама мальчика.

Крупного медведя заметили 25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Местная жительница, на которую напал медведь, умерла в реанимации. Хищник отстрелян.