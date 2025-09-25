Там зарегистрировано больше всего случаев политических репрессий среди всех регионов Украины, сообщила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных страны

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Харьковская область занимает лидирующие позиции по числу политических репрессий среди регионов Украины, что подтверждается более чем 10 тыс. уголовных дел, связанных с военным конфликтом и коллаборационизмом. Об этом ТАСС рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

"На 2024 год в Харьковской области было зарегистрировано более 10 тыс. уголовных дел, связанных с военным конфликтом, и более 2 тыс. дел по статьям, связанным с коллаборационизмом. Это статьи, которые подразумевают тюремное заключение от 8 лет и полную конфискацию имущества. Харьковская область - это один из лидеров на Украине по числу преследований граждан по статье о коллаборационизме", - сказала она.

Шеслер отметила, что Киев организовал масштабные преследования собственных граждан, проживающих в области, наказывая даже тех, кто передавал жителям гуманитарную помощь. "Естественно, абсолютно всех людей, которые каким-то образом были связаны с образованием, с передачей гуманитарной помощи, с решением социальных проблем - всех обвинили в коллаборационизме, а это очень тяжелая статья. Особенно большой угрозе подвергаются работники просвещения. Практически все директора школы и лицеев Купянска, Изюма и Волчанска были обвинены в коллаборационизме, и многие получили реальные тюремные сроки", - отметила она.

Шеслер подчеркнула, что многие украинские граждане попросту не знали и не догадывались о том, на какие шаги готово пойти руководство страны. "Люди жили и не задумывались о том, что украинское государство стало диктаторским. Они не понимали, что время изменилось и теперь на Украине жесточайшая националистическая диктатура, которая подвергает репрессиям за минимальные проступки, которые по меркам Женевских конвенций считаются совершенно нормальной работой. Поскольку если какую-то территорию занимают войска другого государства, то все равно все системы жизнеобеспечения должны работать и люди, которые в этом задействованы, не должны подвергаться обвинениям", - сказала Шеслер.