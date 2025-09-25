В Москве арестовали имущество экс-мэра Красноярска Логинова

Его сумма составила около 20 млн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал имущество обвиняемого во взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова на сумму около 20 млн рублей. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Арест имущества не является предметом рассмотрения в рамках продления ранее избранной меры пресечения, однако отмечу, что несмотря на версию следствия о получении взяток на сумму более 178 млн. рублей Логиновым, арестованное имущество явно кратно меньше (около 20 млн рублей), а доказательств самого существования такой взятки не представлено", - отмечается в доводах защиты.

Защита также отметила, что имущество арестовано в рамках уголовного дела. 24 сентября Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Логинову. Защита намерена обжаловать данное решение.

10 июня Басманный районный суд Москвы арестовал главу Красноярска Логинова по обвинению во взятке на сумму более чем 180 млн рублей.

Логинов был задержан в Красноярске и этапирован в Москву для избрания меры пресечения. 57-летний Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года.