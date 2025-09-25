На допросе он сообщил следователям, что хотел убить врача, потому что "его лишили права на жизнь"

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении мужчины, который этим летом в поликлинике Иркутска напал с ножами и перцовыми баллончиками на двух медиков, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Ленинского района города Иркутска утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении ранее не судимого 59-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности)", - сообщил собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд города Иркутска для применения мер медицинского характера с учетом заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов.

Ранее сообщалось, что нападение произошло 3 июля. Мужчина, вооруженный двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками, распылил в заместителя главного врача поликлиники №8 в Иркутске и секретаря содержимое баллончиков, а затем нанес медикам восемь ударов ножом. На шум из соседнего кабинета пришла заведующая поликлиники, позвавшая на помощь. Противоправные действия пресекли сотрудники поликлиники и пациенты, закрывшие и удерживавшие нападавшего в кабинете до прибытия полиции. Обе женщины-медика были госпитализированы.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что напавший на медиков мужчина проходил лечение в психоневрологическом диспансере, также является инвалидом второй группы. На допросе он сообщил следователям, что хотел убить врача, потому что "его лишили права на жизнь".