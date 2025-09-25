Прокуратура региона даст оценку безопасному нахождению школьников на территории учреждения, а также причинам и условиям, которые способствовали проникновению медведя на территорию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Женщина, получившая смертельные травмы в результате нападения медведя в Петропавловске-Камчатском, находилась на территории школы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня утром в Петропавловске-Камчатском на территории МАОУ "Средняя школа № 3" им. А. С. Пушкина, расположенного по ул. Зеленая Роща, 24, произошло нападение медведя на 84-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы, была госпитализирована, однако спасти ей жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Ведомство даст оценку безопасному нахождению школьников на территории учреждения, а также причинам и условиям, которые способствовали проникновению медведя на территорию. Кроме того, будет проведена проверка администрации города на предмет исполнения полномочий в сфере своевременной организации профилактических мероприятий по защите от диких зверей.

Крупного медведя заметили 25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Местная жительница, на которую напал медведь, умерла в реанимации. Хищник отстрелян.