Винница из-за повреждения инфраструктуры частично оставалась без электричества

Также в городе были зафиксированы возгорания, сообщили в областной администрации

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объекты критической инфраструктуры получили значительные повреждения в Винницкой области в центральной части Украины. В результате город Винница был частично обесточен, сообщила первый заместитель главы областной администрации Наталья Заболотная.

"Этой ночью значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов", - написала она в своем Telegram-канале.

Также возникли пожары. По словам Заболотной, к настоящему времени электроснабжение и движение поездов удалось восстановить.