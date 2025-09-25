Кроме того, он размещал в соцсетях материалы, оправдывающие терроризм

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Военный суд в Хабаровске назначил 14 лет лишения свободы жителю Сахалина за попытку выехать на территорию Украины и вступить в воинские формирования для участия в боях против России. Об этом сообщили в УФСБ России по Сахалинской области.

"1-м Восточным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Российской Федерации - жителя Сахалинской области, 1969 г. р., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену) и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК России", - говорится в сообщении. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима, из которых три года он проведет в тюрьме.

Фигурант, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Он также намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. С этой целью он связался с представителем Вооруженных сил Украины, который предложил ему ряд воинских должностей в украинской армии. Россиянин планировал убыть на Украину транзитом через территорию третьей страны, но был задержан сотрудниками ФСБ при попытке вылета из аэропорта Южно-Сахалинска.

Помимо основного срока, жителю Сахалина ограничили свободу сроком на полтора года. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в информационно-телекоммуникационных системах общего пользования, включая интернет на два года, а также лишили воинского звания старший лейтенант запаса.