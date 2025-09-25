По данным в соцсетях, мужчина оскорбил и ударил женщину, а после со своим знакомым нанес побои ее мужу

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу по факту противоправных действий мигранта в Петрозаводске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу по факту противоправных действий мигранта в Петрозаводске", - сказано в сообщении.

По данным в соцсетях, мигрант, которого не пустили в ночной клуб, оскорбил и ударил сотрудницу. После этого со своим знакомым он нанес побои мужу девушки. Заведено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).