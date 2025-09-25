Бывшего лидера ДПМ обвиняют в создании преступной группировки, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк был экстрадирован в Кишинев, где будет помещен под арест для дальнейшего расследования по возбужденным против него уголовным делам. Как передает корреспондент ТАСС, олигарха доставили на рейсовом самолете из Афин в аэропорт Кишинева в наручниках, откуда отправили в следственный изолятор.

Плахотнюк был объявлен в розыск по трем уголовным делам. Его обвиняют в создании преступной группировки и в руководстве ею, в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Последнее дело касается громкого скандала, связанного с выводом из банковской системы страны $1 млрд.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследуют по политическим мотивам.

Олигарх покинул Молдавию в 2019 году после проигрыша на парламентских выборах ДПМ. Ранее бывший премьер Молдавии Ион Стурза выразил мнение, что власти страны боятся возвращения Плахотнюка, который, по его словам, обладает серьезным архивом компромата на политиков и чиновников. Экс-спикер парламента Александр Слусарь, в свою очередь, заявил, что возвращения Плахотнюка боится премьер Молдавии Дорин Речан, так как у олигарха есть на него компромат. Слусарь напомнил, что после того, как Плахотнюк в 2016 году взял под свой контроль парламент, судебную систему и Конституционный суд, против Речана собирались завести несколько уголовных дел, но затем их закрыли.