Павел Ходоровский был условно осужден на шесть лет по делу о получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и другие преступления

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции назначил на 11 ноября разбирательство по поступившему кассационному представлению прокурора на приговор бывшему генеральному директору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, который нижестоящим судом был условно осужден на шесть лет по делу о получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и другие преступления. Об этом говорится в картотеке суда.

"Судебное заседание [назначено] на 10:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) 11 ноября [по кассационному представлению], поданному прокурором", - говорится в картотеке.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, 18 апреля Челябинский областной суд увеличил с четырех до шести лет срок условного лишения свободы бывшему гендиректору ЧЭМК.

11 декабря 2024 года нижестоящий суд назначил Ходоровскому наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1, п. "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Ранее Ходоровский был задержан по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.