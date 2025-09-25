В суде подсудимые признали вину и раскаялись

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Зенковский районный суд города Прокопьевска Кемеровской области приговорил двух местных жителей к условным срокам за поджог 10 самосвалов за вознаграждение. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Установлено, что в марте 2025 года один из подсудимых через мессенджер Telegram получил предложение от неустановленного лица совершить поджог грузовых автомобилей в Прокопьевске за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Вместе со своим знакомым он прибыл в город и поджег 10 самосвалов модели FAW J6. Ущерб превысил 10 миллионов рублей.

"В суде подсудимые признали вину и раскаялись. Суд, учитывая обстоятельства дела, личности подсудимых, частичное возмещение ущерба, мнение потерпевших, назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины признаны виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что в результате поджога четыре самосвала были полностью уничтожены, еще шесть получили повреждения. При этом заказчик перевел только задаток в 100 тыс. рублей, еще столько же он обещал перевести после выполнения задания, но перестал выходить на связь. Также в ведомстве уточнили, что осужденные обязаны возместить причиненный ущерб.