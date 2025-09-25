В Новороссийске два многоквартирных дома сильно повреждены после атак ВСУ

Экспертная комиссия проведет обследование и сделает экспертизу каждого здания

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. После атаки ВСУ на центр Новороссийска в среду повреждены семь многоквартирных домов, два из них - значительно. Экспертная комиссия проведет обследование и сделает экспертизу каждого здания, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

"В результате атаки киевского режима в Центральном районе Новороссийска повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали МКД по улице Шевченко,55 и Энгельса, 98. В доме по улице Шевченко сгорела кровля, сильно пострадали два подъезда. Экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу каждого здания, далее сформируем план аварийно-восстановительных работ. Специализированные бригады займутся восстановлением электроэнергии", - написал он.

Ранее со ссылкой на Кравченко сообщалось, что пострадавшим из-за атаки ВСУ предусмотрены выплаты.