В Чебоксарах завели дело о хищении при строительстве нового микрорайона

По предварительным данным, ущерб бюджету превысил 100 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве завели в Чебоксарах при строительстве коммуникаций в микрорайоне "Дубрава-парк". По предварительным данным, ущерб бюджету превысил 100 млн рублей, сообщили ТАСС в прокуратуре Чувашии.

"По материалам прокурорских проверок возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных коммуникаций в микрорайоне "Дубрава-парк г. Чебоксары". Общий ущерб предварительно оценивается в сумме более 100 млн рублей", - отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным правоохранителей, речь идет о бенефициарах строительной компании, с которой был заключен договор подряда на возведение коммуникаций.

Всего в Чувашии с начала года прокурорами республики пресечено свыше 600 нарушений в сфере противодействия коррупции, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 400 должностных лиц. В суды направлено 30 исков, сообщила в своем Telegram-канале региональная прокуратура по итогам координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

"Отмечены критические замечания в адрес территориальных подразделений правоохранительных органов республики. К примеру, в текущем году сократилось количество выявленных органами внутренних дел коррупционных преступлений, в том числе связанных со взяточничеством. В большинстве городов и районов такие преступления не выявляются в течение нескольких лет", - говорится в сообщении.