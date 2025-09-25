ВСУ ударили дроном по грузовику в Курской области

Очевидец Иван сообщил, что на грузовике были гражданские номера

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Украинские военные уничтожили ударом дрона гражданский грузовик в районе Хомутовки в Курской области, сообщил ТАСС очевидец по имени Иван.

"Вчера вечером я проезжал по трассе в районе Хомутовки и видел догорающий грузовик. На ближайшем блокпосту меня остановили для проверки документов и сказали, что по грузовику ударил дрон", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

Он также предоставил видеозапись, на которой видно объятый пламенем грузовик на дороге. На видео не слышно вторичной детонации боеприпасов. Иван также отметил, что не слышал звуков взрывов, а на грузовике были гражданские номера, что позволяет идентифицировать фуру как невоенный автомобиль. О возможных жертвах собеседнику агентства ничего не известно.