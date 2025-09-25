ТАСС: двум работникам "Макфы" продлили арест по делу о взятке

Они будут содержаться под стражей до 27 ноября

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил до 27 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора по закупкам и снабжению компании "Макфа" и начальника службы закупки зерна той же организации, ранее задержанных ФСБ и арестованных судом по делу о взятке на сумму не менее 16 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска, рассмотрев ходатайства, принял решение о продлении меры пресечения в отношении обоих фигурантов. Арест продлен до 27 ноября", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, директор по закупкам и снабжению АО "Макфа" и начальник службы закупки зерна были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы судом 28 февраля.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го фигуранты намеревались получить от представителя коммерческой организации взятку в виде денег на общую сумму не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.

О ситуации вокруг "Макфы"

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании "Макфа" и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе "Смак", "Новая пятилетка", "Первый хлебокомбинат", "Эм джи си интернэшнл Б. В.", "Арком", Мишкинский комбинат хлебопродуктов, "Родник", Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет около 46 млрд рублей.

Исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона "О противодействии коррупции".

"Макфа" - российский производитель круп, зерновых хлопьев, макарон, муки и смесей для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований.