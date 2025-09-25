Ранения получили мужчина и женщина

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали Рыльский район Курской области, пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Во время полевых работ между деревнями Большегнеушево и Поповка вражеский БПЛА нанес удар по автомобилю, в котором находился 51-летний мужчина. У него осколочные ранения груди, левой ноги. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут всю необходимую помощь", - написал он.

Также накануне легкие ранения получила 60-летняя женщина в деревне Рыжевке. Пострадавшая находилась недалеко от автомобиля, по которому ударили ВСУ. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает.