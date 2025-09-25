На Украине пресекли работу обманывавшего казахстанцев кол-центра

Мошенники обманули жителей Казахстана на сумму более $1,6 млн

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана и Украины пресекли деятельность мошеннического кол-центра, вымогавшего деньги у казахстанцев. Участники группы располагались в Одессе и Черновцах, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

"Сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Национальной полицией, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана пресечена деятельность транснационального преступного сообщества мошенников. В результате длительной совместной разработки в городах Черновцы и Одесса ликвидирован мошеннический кол-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана", - говорится в сообщении.

Мошенники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. Угрожая уголовной ответственностью за подозрительные операции и финансирование террористических организаций, они принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дропперов.

"Присутствовала четкая иерархия - между участниками были распределены роли: администраторы, HR-менеджеры, «клоузеры», «холодники», технический персонал и даже так называемый силовой блок. Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование кол-центра, покупку автомобилей. Содержание офиса обходилось организаторам в $60 тыс. в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Аслан Ускембаев.

В ходе одновременных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом кол-центре изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, значительное количество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, Национального банка, а также заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан. На изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake. По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге (более $1,6 млн). В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пять из которых взяты под стражу.