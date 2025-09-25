Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе задержали жителя Липецка, причастного к обману свыше 30 россиян при заказе запчастей более чем на 2 млн рублей. Против него завели дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"Полицейские Югры задержали 56-летнего жителя Липецка. <…> При проведении следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник может быть причастен к совершению более 30 эпизодов в отношении граждан из разных регионов России, а предварительная сумма ущерба может составлять более 2 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее в дежурную часть УМВД по городу Нижневартовску обратился местный житель, который заявил, что у него похитили 39 тыс. рублей при заказе запчастей через интернет. Силовики установили предполагаемого подозреваемого, после чего в Липецкой области полицейские при поддержке Росгвардии задержали 56-летнего мужчину, ранее судимого за 15 эпизодов мошенничества.

По версии полиции, липчанин размещал объявления о продаже автомобильных комплектующих, преимущественно для иномарок, на популярных торговых площадках и в социальных сетях. В ходе переписки с потенциальными покупателями он требовал полную предоплату, обещая предоставить документы об отправке товара. После получения денег на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, лжепродавец переставал выходить на связь. У подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли 9 мобильных телефонов, 66 сим-карт, компьютерную технику и другие предметы.