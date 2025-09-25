В Москве задержали мужчину по факту убийства знакомого ножом

Против местного жителя возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который убил знакомого ножом во дворе жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <...> Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Фигуранту предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 сентября обвиняемый, находясь около жилого дома на Пятницком шоссе, на почве давнего конфликта нанес своему знакомому удар ножом в шею. От полученного повреждения мужчина погиб на месте.