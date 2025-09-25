ТАСС: Котова заочно приговорили к пяти годам колонии за финансирование ФБК

Защита активиста Константина Котова просила оправдать его "за отсутствием состава преступления"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил заочно к пяти годам колонии строгого режима активиста Константина Котова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), признав его виновным в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Савеловский суд заочно приговорил Котова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

В ходе рассмотрения уголовного дела по существу защита подсудимого просила оправдать его "за отсутствием состава преступления". Приговор не вступил в законную и силу и будет обжалован адвокатом в апелляции.