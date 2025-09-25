25 сентября, 14:06,
обновлено 25 сентября, 14:15

Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Николя Саркози. REUTERS/ Stephanie Lecocq
Николя Саркози
© REUTERS/ Stephanie Lecocq
Экс-президент Франции обвиняется по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, сообщает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

Читайте также
Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании кампании 2007 годаСаркози лишили ордена Почетного легиона

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.

Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции. 

Теги:
ФранцияСаркози, Николя