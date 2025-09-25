Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Экс-президент Франции обвиняется по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, сообщает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.

Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции.