Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.
Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.
Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.
Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции.