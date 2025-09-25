Константина Котика признали виновным в четырех эпизодах преступлений, совершенных в составе ОПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил восемь лет колонии строгого режима бывшему сотруднику милиции Константину Котику по обвинению в убийстве с особой жестокостью в составе организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника милиции Константина Котика, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в составе ОПГ. Котик обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "д", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц по найму, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). <…> С учетом всех обстоятельств суд признал Котика виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что Котик входил в состав ОПГ, совершившей 11 убийств, сам он признан виновным в 4 эпизодах преступлений. В одном из них сотрудники милиции осенью 1999 года, пытаясь получить информацию о сбытчике наркотических веществ, жестоко убили трех человек в лесном массиве, а летом 2000 года убили заявившего на милиционеров человека и двух очевидцев. Сам подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального наказания.