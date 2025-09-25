Плахотнюка арестовали на 30 суток

Бывшего лидера Демократической партии пока не допросили

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Молдавский суд по запросу прокуратуры арестовал экстрадированного в Кишинев бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка на 30 суток.

"После прибытия в Кишинев в присутствии его адвоката Лучиана Рогака был составлен протокол задержания с разъяснением причин и оснований для задержания. Затем Плахотнюк был переведен в пенитенциарное учреждение №13. С момента задержания вступают в силу ордеры на арест, выданные ранее на имя Плахотнюка. С этого же момента начинает исчисляться 30-дневный срок предварительного заключения", - сообщил журналистам прокурор Александр Черней. Он пояснил, что Плахотнюк пока не был допрошен, но содержится в следственном изоляторе 13, где находится и осужденная на семь лет тюрьмы глава Гагаузии Евгения Гуцул.

"Его могут доставить в суд сегодня или завтра, когда назначено судебное заседание по делу о банковском мошенничестве, в котором участвуют все стороны. Это заседание было запланировано заранее и не связано с процедурой экстрадиции", - добавил прокурор.

В Молдавии на имя Плахотнюка выдали ордера на арест по трем уголовным делам, самое громкое из них - соучастие в хищении $1 млрд из молдавских банков в 2014 году. Скандал, получивший название "Кража века", спровоцировал падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Он также вызвал массовые протесты, их участники пошли на штурм парламента, в котором Плахотнюк скупил треть депутатов для формирования правительства. Ситуацию спасла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая заявила о поддержке кабинета Плахотнюка и вскоре принимала его в Вашингтоне.

По этому делу был приговорен в 2017 году к семи годам тюрьмы и банкир Илан Шор, который возглавляет блок оппозиционных партий "Победа". Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года он покинул страну вместе с улетевшим в США Плахотнюком, которого Генпрокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов банковского хищения. После долгих скитаний за рубежом бывший лидер Демпартии был арестован в Греции и экстрадирован в Кишинев.