КТК возобновил погрузку нефти с терминала после инцидента с БПЛА в Новороссийске

Коллектив Каспийского трубопроводного консорциума осудил намеренный акт террора со стороны Украины против сугубо гражданских объектов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) останавливал погрузку нефти на своем морском терминале на время тревоги из-за атаки БПЛА на Новороссийск, возобновил вечером 24 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"На морском терминале КТК после объявления общегородского сигнала тревоги с ночи 24 сентября была остановлена погрузка танкеров, суда отведены на рейдовые стоянки согласно указаниям капитана морского порта Новороссийск. Данное действие является регулярным при объявлении вышеуказанного сигнала. Погрузка возобновляется после отмены сигнала и в зависимости от актуальных погодных условий", - сказано в сообщении. В пресс-службе КТК уточнили, что отгрузка нефти возобновлена вечером 24 сентября после отмены сигнала тревоги.

"Коллектив КТК полагает, что произошедший 24 сентября 2025 года, намеренный акт террора со стороны Украины против сугубо гражданских объектов в городе Новороссийске является проявлением людоедского отношения к человеческой жизни со стороны украинского руководства и исполнителей террористического акта. Таким образом украинская власть фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в КТК, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - заявили в консорциуме.

В ходе атаки БПЛА был поврежден офис КТК, расположенный в центре Новороссийска среди жилой застройки, получили разрушения близлежащие жилые дома и гостиница "Новороссийск", сгорели гражданские легковые автомобили. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал переведен на дистанционную работу, проводится оценка ущерба и восстановление объекта, сказали в КТК.

"В результате атаки множество гражданских лиц, находившихся на улицах города, получили ранения, несколько человек погибли. Двое погибших, не являвшихся работниками КТК, при этом находились в непосредственной близости от офиса КТК в Новороссийске. Два человека из числа работников компании также были ранены и находятся в настоящее время в больнице, им оказана первая медицинская помощь, проведено и предстоит проведение хирургических операций", - отметили в консорциуме.

В компании также обратили внимание, что БПЛА и безэкипажные катера (БЭК), помимо взрывчатки, были начинены дополнительными поражающими элементами, что также подтверждается данными объективного контроля, поэтому целью в данном случае являлось убийство как можно большего количества людей.