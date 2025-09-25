Вооруженные силы Украины ударили по газораспределительным станциям в Северодонецке и Счастье

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по газораспределительным станциям в городах Северодонецк и Счастье в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, таким образом Киев попытался вывеcти из строя работающую на газу Луганскую ТЭС.

"Буквально сегодня у нас нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. Без газа [остался] Северодонецк, без газа - Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу [Луганскую] ТЭС", - сказал он в Колонном зале Луганска в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы".

В конце 2024 года глава Минтопэнерго ЛНР Денис Ярош сообщал, что Луганская ТЭС перешла с потребления угля на газ.

