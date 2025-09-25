В Омске завели дело после нападения бойцовской собаки на девочку

Ребенок серьезно пострадал

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Следственные органы завели уголовное дело по факту нападения в Омске бойцовской собаки на 14-летнюю девочку, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдинова.

Ребенок серьезно пострадал. "СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). По версии следствия, во дворе жилого дома по ул. Тарская собака бойцовской породы, которую хозяйка вывела на прогулку, причинила телесное повреждение 14-летней девочке, которая также гуляла со своей домашней собакой", - сказала Болдинова.

Она уточнила ТАСС, что девочка госпитализирована. "Ей сначала зашили руку, но пошло нагноение, возможно, повреждены сухожилия", - рассказала представитель управления.

Ранее ТАСС сообщал, что инцидент произошел на выходе из подъезда. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у ребенка глубокие раны на кисти и запястье с обильным кровотечением. После инцидента в местных соцсетях были опубликованы еще несколько роликов с этой бойцовской собакой, которая бросается на других псов. Хозяйка не может ее удержать - на кадрах животное вырывается или тащит хозяйку за собой.